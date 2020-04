Coronavirus: enfermeras trujillanas pasaron apuros para llegar a centros de salud

Hugo Rodríguez

Fue un domingo diferente en la ciudad de Trujillo (región La Libertad), donde las calles tras buen tiempo si lucieron vacías, salvo algunas con personas que todavía se resisten a cumplir la norma de inamovilidad social obligatoria.

Pero quieren si se vieron afectados por esta disposición fueron el personal de salud que desde muy temprano tuvieron que salir a los hospitales para cumplir las 24 horas de trabajo estipulado por el Ministerio de Salud.

La República tuvo acceso a testimonios de lo que vivieron hoy enfermeras para logrará llegar a su centro de labores, si bien son las heroínas de este estado de emergencia que nos tiene al mundo entero está pandemia de coronavirus, ellas siguen luchando contra este enemigo invisible,solas y sin mucha ayuda.

Sobre todo porque les costó encontrar su movilidad, tanto las que salían del turno de la noche, como las que recién ingresaban.

"Salí como siempre a ver si podía acceder a una unidad móvil, pero mí sorpresa era ver calles desoladas y sin nada de protección policial, yo vivo en El Milagro y mi trabajo es en Trujillo, que hacer nos sentimos desprotegidas, damos todo de nosotros, pero no es justo, con otra compañera caminamos largo pero peligroso porque en el camino encontramos gente mala y tuvimos que correr. Menos mal encontramos una persona caritativa que nos apoyo y nos dejó algo cerca, arriesgando el también ser detenido. No es justo esto", destacó la profesional en salud que por miedo a represalias nos pidió no consignar sus datos.

Por su parte, otra enfermera refirió lo siguiente: “Vemos que han universidades que han ofrecido sus unidades para transporte de personal, pero sus puntos son otros. Esperamos que las autoridades puedan hacer algo y tomen el ejemplo que nos refieren otras colegas que laboran en centros de salud privado donde las llevan y recogen de puntos cerca de sus casas y se sienten seguras. Porque imagínese que no lleguemos a tiempo los pacientes se quedan expuestos a la mínima atención”.

Finalmente otra de las enfermeras que se puso en contacto con nosotros expresó que, "Anoche tuve una mala experiencia por la inseguridad de no conseguir carro para trasladarme a casa y tuve que caminar mientras conseguida movilizarme y casi fue asaltada, creo que estas personas al final por piedad no me atacaron o quizás por miedo al ver mí uniforme. Muchas de nosotras cuando no llega la persona que debe reemplazarnos, nos tenemos que quedar más de 24 horas en las instituciones. Yo tengo que irme hasta El Porvenir es toda una odisea. Solo pedimos que nos apoyen para poder hacer nuestro trabajo con mayor tranquilidad y no tener más depresión de la que ya se tiene en los hospitales", destacó.

Sin dudas son situaciones que por mas pequeñas que parezcan son necesarias que la Gerencia de Salud en La Libertad y la Comisión Multisectorial puedan tomar cartas en. asunto y a si darle la tranquilidad a las heroínas de turquesa que arriesgan día a día su vida.