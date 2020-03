Personal de Aeropuerto Jorge Chávez inspecciona a pasajeros provenientes de Europa [VIDEO]

Este jueves 12 de marzo, a horas de la mañana, tres vuelos procedentes de Italia, Francia, España y China llegaron a territorio nacional. Autoridades del Aeropuerto Jorge Chávez iniciaron con la revisión de pasajeros para evitar más casos de coronavirus en Perú.

A su llegada, algunos pasajeros comentaron sobre la atención brindada dentro del aeropuerto. No obstante, algunos visitantes desconocían sobre la medida de cuarentena o aislamiento domiciliario por 14 días.

PUEDES VER Se eleva a 17 los casos confirmados de coronavirus en el Perú [VIDEO]

“Para medirme la temperatura. Me dieron un folleto. No me han indicado nada de aislamiento. Si me siento mal, puedo llamar al 113”, indicó una pasajera a América Noticias. Otras personas conocían sobre las advertencias por el COVID-19; no obstante, el tiempo de cuarentena no les quedó claro.

“Nos parece muy bien lo que están haciendo. No salga de la casa. Alrededor de ocho días, así mas o menos”, señalaron. “Solo me han tomado la temperatura, pero no me han explicado sobre la cuarentena”, dijo otra pasajera.

Otros turistas manifestaron que había más control en el Aeropuerto Jorge Chávez. "Acá ha habido más control. Nos han tomado la temperatura”, indicó un joven que realizó escala en España.

Por otro lado, la ministra de Salud declaró que la medida es obligatoria sobre la situación de aislamiento domiciliario. “Tenemos que ver que las personas tienen que estar en sus casas porque el virus puede presentarse en estos 14 días”, mencionó.

PUEDES VER Suspensión de clases llega a universidades

Sobre los últimos casos de denuncias que el 113 no estaría atendiendo adecuadamente a los pacientes, mencionó que aún se están regularizando. “Han entrado más de 12 mil llamadas. Estamos trabajando con ellos para poder atender a todos”, manifestó a RPP.

El último miércoles 11 de marzo, el presidente Martín Vizcarra anunció dicha medida tras el aumento de casos de coronavirus en Perú.

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?

- Fiebre y escalofríos.

- Tos y estornudos.

- Dolor de garganta.

- Malestar general intenso.

- Respiración rápida.

- Sensación de falta de aire.

¿Cómo prevenir el coronavirus?

El Minsa recomendó a la población lavarse las manos frecuentemente, en un mínimo 20 segundos. Asimismo, aconsejó cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al estornudar o toser; no tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar y evitar el contacto directo con personas con problemas respiratorios.