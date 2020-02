Padre de expareja de Solsiret: “Andrea fue quien pidió hacer cambios en mi casa” [VIDEO]

Por: Grace Mora

Después de tres años y cinco meses, por fin, se supo cuál fue el final de Solsiret Rodríguez. Andrea Aguirre confesó que ella asesinó accidentalmente a la joven luego de una pelea y que, luego, contó con la ayuda de su expareja y cuñado de Sol, Kevin Villanueva, para descuartizar y desaparecer parte del cadáver. El Poder Judicial ordenó 9 meses de prisión preventiva para ellos, por ser presuntos responsables de homicidio calificado con el agravante de gran crueldad.

La República conversó en exclusiva con Alex Villanueva, el padre de su expareja Brian y su cuñado Kevin, sindicado como cómplice de su asesinato, para que explique por qué se hicieron cambios en su casa ubicada en el Callao.

Vale precisar que para hallar evidencias de criminalidad, el Ministerio Público realizó unas pruebas de luminol en la casa ubicada en el Callao, donde fue asesinada Solsiret Rodríguez; sin embargo, esta se realizó siete meses después de la desaparición de la joven, por ello no hallaron nada porque en la vivienda se realizaron refacciones. Se cambió el piso, hubo cambios en el baño, donde supuestamente, fue descuartizada la exactivista por su cuñado, según confesión de Andrea Aguirre.

"Al tiempo que hicieron el luminol, después de 7 meses de la desaparición, los propietarios y quienes participaron de esta diligencia, Kevin Villanueva Castillo, Brian; su mamá, Yolanda, nunca informaron de esta situación al Ministerio Público, lo que ahora se ha corroborado cuando Kevin Villanueva Castillo ha mencionado que sí se hicieron refacciones 2 meses después de la muerte de Solsiret, estamos hablando de octubre del año 2016″, dijo el fiscal a cargo del caso, Jimmy Mansilla, durante audiencia de prisión preventiva para sospechosos.

“En esos tiempos estaban conviviendo (Andrea y Kevin), el tapizón estaba en mal estado y Andrea pidió hacer los cambios. Le dije a la madre de mis hijos que si quiere lo haga, luego me di cuenta que también cambiaron la ducha, el baño y las paredes”, señaló, el exsuegro de Solsiret, respecto a este hecho.

“Nunca lo tomamos de forma negativa. Hasta entonces Andrea nos hizo creer que Solsiret se había ido. No me imaginaba que algo así haya ocurrido”, continúa.

Lo cierto, es que según la confesión de Andrea Aguirre el cuerpo de Solsiret Rodríguez fue descuartizado en la casa de la familia Villanueva, en el Callao.

“Dos horas después, Kevin salió de la habitación y se metió al baño para ducharse. Me dijo que no entrara al cuarto. Al salir, le pregunté qué había hecho. Él me contestó que había cortado una parte del cuerpo de Solsiret. En esos momentos no sabía que Solsiret estaba muerta, que no se había levantado. Yo estaba llorando y no sabía qué hacer. El me dijo que me callara porque era mi culpa", declaró Aguirre ante el fiscal Jimmy Mansilla.

“Dice (Andrea) que Kevin coge un cuchillo de la cocina, traslada el cuerpo de Solsiret en el baño, se encierra y empieza a descuartizarla en partes”, también afirmó Mansilla.

Buscan culpar solo a Andrea

“Yo estoy con la hipótesis de que ella sí la ha matado a Sol, con saña, con venganza, con alevosía. Yo meto las manos al fuego por mis hijos, yo creo que Kevin no lo ha hecho, yo creo que ella lo ha hecho, que el cadáver se lo ha llevado a su casa y allí lo ha descuartizado”, defiende el padre a sus hijos.

“Yo pienso eso, estoy analizando eso. Por más refacción que hagan en un cuarto la prueba de luminol debía salir algo, porque no han hecho una sino varias”. Sin embargo, no señala por qué nunca informaron sobre las refacciones cuando se hicieron las pruebas de luminol, tal como señala el Ministerio Público.

“Además de la saña, para eso hay que tener cierto conocimiento. Hay personas que son especialistas que pueden señalar que con un cuchillo no se puede hacer, hasta yo que no tengo conocimiento, lo sé”, dijo.

Estas declaraciones se asemejan a lo que señaló su hijo Kevin Villanueva ante los investigadores: “Creo que (lo hizo) para encubrir a otras personas que le han ayudado. No se qué personas pueden ser. Ella ha practicado antropología forense en un centro ubicado en Jesús María y sus amigos le han podido aconsejar sobre qué hacer con los restos”.

“Yo pienso de que ella está tratando de inculpar a mi hijo, para proteger a otra persona. La Policía tiene que trabajar este tema, trabajar las llamadas que ella tiene con su familia, qué familiares se han comunicado esos días con ella. Yo creo que está protegiendo a alguien de su familia”, finalizó.

Sin embargo, según la tesis del fiscal Mansilla, Kevin es coautor del delito porque ambos habrían tenido un “plan criminal con división de roles a fin de acabar con la vida de Solsiret Rodríguez Aybar". Lo cierto es que Kevin Villanueva admitió que llegó al departamento de la av. Colonial, donde asesinaron a Solsiret, el mismo 23 de agosto de 2016, fecha en la que no se supo más de ella.