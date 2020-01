Magdalena: autoridades cierran locales de venta de GLP por incumplir mecanismos de seguridad

Tras la tragedia en Villa El Salvador por la explosión de un camión cisterna que cargaba GLP, la Municipalidad de Magdalena realizó una inspección a varios locales de venta de gas licuado. Tras estas observaciones, dos establecimientos no contaban con las medidas correspondientes, por lo cual manifestaba un peligro latente para la población.

Según lo mencionado por las autoridades, los locales inspeccionados no cumplían con las precauciones de seguridad necesarias y no tenían las autorizaciones correspondientes. Con ayuda del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), ambos locales fueron fiscalizados y cerrados por no tener las medidas.

Los locales ubicados en la cuadra 9 del Jirón Tacna y en la cuadra 14 de la avenida Sucre fueron cerrados por no contar con licencias de funcionamiento o certificados de Defensa Civil. Así también se conoció que estos tenían fallas en los cilindros y balones de gas ubicados dentro de los establecimientos.

Magdalena: cierran locales por falta de medidas de seguridad

A raíz de lo encontrado y para evitar futuros escenarios de incendio se decidió la clausura y sanción a los restaurantes involucrados. Con al menos S/3.010, los propietarios de cada local fueron multados con una cifra casi completa de 1 UIT.

Por otro lado se conoció que estos locales funcionaban desde un buen tiempo, siendo una bomba de tiempo para muchos vecinos de la zona. Estos operativos continúan llevándose a más distritos para evitar más desgracias en otros lugares de Lima.