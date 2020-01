Hospital Rebagliati: denuncian que médico dio de alta a anciana pese a que podía perder el pie

Luz Arlita Arana Hiroshima (71) ingresó a la nueva área de emergencia del hospital Rebagliati el pasado 11 de diciembre mediante el servicio de PADOMI, pues el tratamiento que venía siguiendo para curarse de una obstrucción intestinal no daba resultado. Su hija, Malú Preciado, denunció que el médico Cesar García Vergara la dio de alta pese a que tenía los dedos del pie necrosados.

El lunes 23 de diciembre de 2019 la llamó para informarle que si no venía a recogerla la iba a denunciar por abandono familiar. “No pude ir del 21 al 26 de diciembre porque estoy a cargo de un niño con autismo. Soy hija única, no hay más familiares que puedan ver a mi mamá”, contó.

Según Malú, el doctor García sabía que su madre tenía los dedos necrosados cuando le pidió que dejara el nosocomio. Incluso, desde el 14 de diciembre, el médico reumatólogo del Rebagliati había advertido la necrosis en el pie de la paciente.

“Cuando voy a cambiarla de ropa me encuentro con lo del pie. En ese momento, aparece una enfermedad. Ella la revisa y me dice que tiene los dedos necrosados. Llamo al médico y el teléfono estaba apagado. Le dije que no me la iba a llevar. (...) El reumatólogo incluso me narra un texto que también tengo grabado. Me dice que desde el día 14, a los tres días de que ingresó, ya se notaba esa presencia”, afirmó.

El médico García le respondió que no detectó la necrosis porque estaba concentrado en los males por los que ingresó Luz. Su hija denuncia que debieron avisarle cuando detectaron ello, pues de esa forma pudo haberse evitado la amputación.

Pese a que denunció al doctor por “brindar poca información al darla de alta”, este sigue laborando en el hospital Rebagliati. “María Claudia Cavero del hospital me dijo que van a mejorar la atención, que de los 1600 casos que se les presentan, el de mi mamá lamentablemente sucedió de esa forma. El doctor todavía me dijo ‘felizmente no perdió el pie’”, precisó.