McDonald’s: Los testimonios de extrabajadores que acusan haber sufrido explotación laboral

Mi 1er trabajo fue en el Rockys del Callao. Trabajaba 10hrs. por un sueldo de 600 soles. No me daban uniforme y cada día tenía que lavar lo que llevaba. Si se iba un cliente me lo descontaban. Me jode está muerte, se pudo haber prevenido. La zurrada de las empresas quitan vidas. pic.twitter.com/J9We9zCHKd