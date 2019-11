Fallece Renato Mendívil Alarcón, joven biólogo marino defensor de la vida acuática en el Perú

Renato Mendívil Alarcón. Foto: FB.

De mirada franca, sincera, muy estudioso y amoroso con su madre Rosita Alarcón. Así era Renato Mendívil Alarcón, un joven rimense que se fue a las estrellas el pasado 9 de noviembre, en Lambayeque.

Estudió Biología marina en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Su vida era el mar, las especies marinas. Era el orgullo de la familia y de su barrio, y ahora lo lloran.

Su pronta partida ocurrió luego de presentar su investigación en el “II Simposio peruano de tiburones, rayas y especies afines”, desarrollado el 8 y 9 de noviembre en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en Lambayeque. El Perú pierde a un gran investigador.

A su corta edad, colaboró con varias columnas de opinión para La República. En todas ellas hace hincapié de la necesidad de preservar nuestro mar, cuidar el medio ambiente y luchar por mejorar nuestro planeta.

En su memoria reproducimos aquí sus textos para la sección Puntos de vista, al lado del Editorial de nuestra edición impresa.

El gigante de nuestro mar (publicado el 18 de mayo del 2019)

Renato Mendivil, biólogo marino.

El tiburón ballena es uno de los mayores misterios de nuestro mar. A pesar de sus dimensiones de más de 15 metros de largo, aún no se llegó a descifrar sus secretos. Quizás porque es una especie migratoria. Su población se distribuye en aguas tropicales y semitropicales, excepto las del Mar Mediterráneo. Ver tiburones ballena no es sencillo para los investigadores. Hasta el 2014 se habían contabilizado 6.091 en 54 países. En el 2016, declarado en peligro de extinción. Cientos de tiburones ballena son capturados anualmente por su carne, aletas, etc. En nuestro país está protegido por ley desde el 2017, y aunque parezca un paso grande, aún hay mucho más por hacer.

Tráfico de caballitos de mar (publicado el 4 de mayo del 2019)

Renato Mendívil, biólogo marino.

Pese a la lucha por proteger al caballito de mar, poco mermó su demanda y muy por el contrario el contrabando se elevó. Se vende ilegalmente y no se denuncia. La especie está en peligro de extinción y cada año se extraen toneladas del recurso para disecarlos en “piezas de arte” o porque le atribuyen propiedades curativas contra la impotencia e incontinencia urinaria, sin ningún fundamento científico. El 95% de los ejemplares provienen de países en los que actualmente no está permitida su exportación. Cada año, miles de toneladas se venden. ¿Será otra especie por la cual nos lamentaremos? ¡Denuncia el tráfico ilegal de caballitos de mar! ¡No compres! Su lugar es el océano, no una repisa.

El Pez remo no predice sismos (Publicado el 2 de junio del 2019)

Renato Mendívil, biólogo marino.

El pez óseo más largo del mundo es el pez remo y habita en profundidades de más de mil metros a lo largo de los océanos del mundo, excepto los mares polares. Le atribuyen cualidades místicas basadas en supersticiones de que esta especie es capaz de predecir terremotos cada vez que vara, debido a que supuestamente puede sentir el movimiento de las placas tectónicas. En los últimos tres años, en Perú, vararon nueve peces y solo en uno de sus varamientos se suscitó un sismo que ni siquiera tuvo como epicentro el mar o regiones costeras, porque fue en la placa amazónica. ¿Es la evidencia científica que usan para atribuirle a un pez la capacidad de pronosticar temblores? Este pez no predice nada.

¿Ceviche con plástico? (Publicado el 29 de enero del 2019)

Renato Mendivil, biólogo orientado en la megafauna marina

El Perú comenzó una de las más importantes reformas medioambientales: la famosa ley del plástico aprobada en el Congreso el 5 de diciembre del 2018. Esta plausible medida es buen inicio para comenzar a hacernos la idea de que habrá un cambio en nuestras acciones cotidianas. Dicho cambio no vendrá solo. Lastimosamente, nos hemos acostumbrados a usar plástico de forma desmedida, y no hemos aprendido a segregarlo correctamente. Gran parte del plástico se va al mar y, con el paso de los años, se descompone hasta convertirse en microplástico, que es ingerido por peces y demás especies marinas. Cada vez que comemos algún recurso del mar, ingerimos partículas de plástico y son nocivas para el organismo. ¡Imagina comer tu ceviche con plástico! Esperemos que la ley nos sirva cambiar mentalidades. Todo un reto.