Recursos del mar peruano

El gigante de nuestro mar

Renato Mendivil, biólogo

El tiburón ballena es uno de los mayores misterios de nuestro mar. A pesar de sus dimensiones de más de 15 metros de largo, aún no se llegó a descifrar sus secretos. Quizás porque es una especie migratoria. Su población se distribuye en aguas tropicales y semitropicales, excepto las del Mar Mediterráneo. Ver tiburones ballena no es sencillo para los investigadores. Hasta el 2014 se habían contabilizado 6.091 en 54 países. En el 2016, declarado en peligro de extinción. Cientos de tiburones ballena son capturados anualmente por su carne, aletas, etc. En nuestro país está protegido por ley desde el 2017, y aunque parezca un paso grande, aún hay mucho más por hacer.

Sobre la pesca artesanal

Renato Gozzer, ingeniero pesquero.

Los peruanos comemos mucho pescado gracias a nuestro mar y a nuestros pescadores. Todo esto se da gracias a personas valientes que salen día a día a tentar la suerte. También porque en tierra se trabaja para que el pescado llegue a la mesa: fileteando, comercializando y transportando la pesca. En estas labores destacan siempre las mujeres. Cuánto quisiera que las comunidades pesqueras artesanales tengan más oportunidades de estudiar. Cuánto quisiera que su voz fuera escuchada. ¿Sería diferente la historia? ¡Sí que lo sería! Tendríamos recursos por muchos años más. Hoy el pescador no quiere que sus hijos sigan la tradición. Son conscientes de que los recursos se agotan. ¿Qué sigue?