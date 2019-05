Especies del mar peruano

Tráfico de caballitos de mar

Renato Mendívil, biólogo marino.

Pese a la lucha por proteger al caballito de mar, poco mermó su demanda y muy por el contrario el contrabando se elevó. Se vende ilegalmente y no se denuncia. La especie está en peligro de extinción y cada año se extraen toneladas del recurso para disecarlos en “piezas de arte” o porque le atribuyen propiedades curativas contra la impotencia e incontinencia urinaria, sin ningún fundamento científico. El 95% de los ejemplares provienen de países en los que actualmente no está permitida su exportación. Cada año, miles de toneladas se venden. ¿Será otra especie por la cual nos lamentaremos? ¡Denuncia el tráfico ilegal de caballitos de mar! ¡No compres! Su lugar es el océano, no una repisa.

El “tollo” es tiburón

Francisco Córdova Zavaleta, ingeniero Pro Delphinus.

Los antiguos peruanos tenían una estrecha relación con el tiburón. Las culturas Lima, Nasca y Mochica muestran ejemplos de ese vínculo. Desde el consumo de carne de tiburón durante sacrificios o antes de iniciar alguna construcción importante, y su representación en cerámicos. Hoy en día, el peruano no identifica al tiburón como especie trascendental dentro de nuestra cultura. Lo relaciona con miedo o terror. Esto a pesar de que en más de cien años no hay registro de ataques de tiburones en costas peruanas. Para volver a darle importancia a los tiburones es necesario informar que el “tollo” (el de tu ceviche) es un tiburón; y una gran responsabilidad de nuestra generación es sensibilizar sobre su importancia en el ecosistema marino peruano.