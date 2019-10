Transeúntes ayudan a ciudadano venezolano para que no le roben su motocicleta en el Cercado de Lima [VIDEO]

De no ser por los curiosos transeúntes que se aproximaron al epicentro de los hechos, en el Cercado de Lima, un ciudadano venezolano habría sido víctima de la delincuencia. La noche del pasado jueves 3 de octubre, tres sujetos lograron arrebatarle el celular y la motocicleta en la que el extranjero hace delivery de comida.

“Yo llegué, me llamó uno primero y luego llegaron los otros. Me quitaron las llaves de la moto. Se la quité y nos ligamos a golpes y me quitaron la comida”, relata el hombre natural de Venezuela, quien fue atacado en el cruce de la avenida Tacna con el jirón Ica y socorrido por las personas que pasaban y observaron el intercambio de golpes.

“Me estaban atacando, ellos hicieron un fraude e intentaron robarme la moto, me quitaron las llaves”, completó al venezolano a las autoridades con el rostro golpeado. Con solo 19 años, Enzo Medina y Estéfano Romero, además de Joel Braga, de 21 años, fueron los protagonistas del asalto.

El caso no quedó impune porque las cámaras de la Municipalidad del Cercado de Lima registraron el accionar de los tres jóvenes e inmediatamente acudieron en la ayuda. “Los ciudadanos que ven el hecho colaboran con el conductor de la moto y se logra intervenir a estos individuos con apoyo del Serenazgo y de la Policía Nacional”, señala Augusto Vega, Gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima.

Afortunadamente para el ciudadano de Venezuela, recuperó su celular y los encargos del delivery. En la otra orilla, los tres sujetos fueron trasladados a la comisaría de Monsterrat, en el Cercado de Lima.