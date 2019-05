Crimen en Caravelí alienta el rechazo a venezolanos

Edwar Quispe

El miércoles por la mañana, el distrito de Caravelí amaneció convulsionado. Decenas de vecinos salieron a las calles con carteles en mano y gritando una sola consigna: "Fuera venezolanos de Caravelí".

Lo que dio origen a la marcha de protesta fue el asesinato de los esposos Javier Navarro la Fuente y Susana Méndez, de nacionalidad colombiana, ambos empresarios pisqueros dueños del Fundo Ponce, asesinados el jueves de la semana pasada. La mujer fue estrangulada en su casa de la Urb. Jardín de Sur y abandonada en el baño; su esposo fue quemado y enterrado a dos kilómetros de la vivienda.

Los principales sospechosos son dos de sus trabajadores, de nacionalidad venezolana, identificados como José Salcedo y Alexander Bravo, quienes desaparecieron y por fotos en sus redes sociales se cree que abandonaron el país por la frontera con Ecuador.

Estas publicaciones enervaron más a los pobladores. Incluso el alcalde Diego Montesinos Neyra se pronunció en un discurso de homenaje póstumo a la pareja y pidió que los extranjeros salgan de Caravelí por su seguridad.

"Son unos malditos los que han hecho, son malditos porque lo quemaron vivo, eso no se hace. No podemos ser tan crueles. Yo les pido por favor, váyanse venezolanos de Caravelí, hoy mismo agarren sus cosas... Si quieren que sigamos viviendo en paz aquí en Caravelí, retírense", dijo en medio del aplauso de la multitud.

Investigación en curso

El trabajo de la policía sigue en marcha. Ayer se confirmó que luego de matar a la pareja, los responsables se llevaron más de siete mil soles que la pareja cobró de sus negocio, además de equipos eléctricos del fundo y la casa. Testigos aseguran que vieron a dos sujetos abandonar la camioneta de la familia y marcharse con maletas y mochilas el jueves por la tarde.

Ambos sospechosos colocaron fotos en sus cuentas de Facebook donde se les ve en la frontera con Ecuador, el domingo. Las borraron ayer por la mañana, al parecer luego de enterarse que eran buscados por la policía. Aún reúne pruebas y no descarta pedir la detención internacional de los venezolanos sospechosos en este doble homicidio.v

No se hizo los filtros necesarios

Existe un gran número de peruanos en el extranjero, y no son pocos los que cometieron delitos en el mundo y no nos gustaría que por ellos quieran expulsar, linchar o impedir el ingreso a una ciudad solo por que otros cometieron un crimen.

El Estado peruano no pensaba que iba a ocurrir un éxodo tan grande en Venezuela. Se usó la pobreza de los migrantes para fines políticos cuando PPK abrió las fronteras. Este papel de salvador implicó que la migración se hiciera sin controles mínimos, sin saber si quienes ingresaban era personas que habían perdido su empleo, estudiantes, o si personas dedicadas a actos delictivos salieron de Venezuela con estas malas prácticas. Esa es responsabilidad del Gobierno, que no hizo los filtros necesarios para no dejar entrar a ciertas personas que venían de Venezuela o cualquier otro país. Pero eso no convierte a quienes tienen una nacionalidad, cualquiera, en asesinos o ladrones porque haya algunos de ellos sospechosos de este horrendo crimen.