Eyvi Ágreda: Fiscalía reafirma pedido de 33 años y 4 meses por feminicidio [VIDEO]

El Ministerio Público se pronunció sobre el proceso que lleva contra el agresor de Eyvi Ágreda y enfatizó que se trata de un feminicidio. De este modo, rechazó que se abra una investigación por “delitos graves” como había anunciado el abogado del acusado.

El representante legal de Carlos Hualpa Vacas sostuvo que su defendido quiso desfigurar a la joven pero no acabar con su vida, por lo que en la audiencia que se realizará este 28 de mayo intentaría el cambio de enfoque del caso.

Ante dichas declaraciones, la fiscal Katharine Borrero fue clara al afirmar que se actuó rápidamente desde que ocurrieron los hechos el 24 de abril del 2018, “fecha en la que la Segunda Fiscalía Provincial del distrito de Miraflores presentara la formalización de denuncia penal y requerimiento de proceso inmediato”.

Asimismo, indicó que la única tesis planteada es un feminicidio agravado consumado. “(La solicitud es una) circunstancia que ha sido acogida por la Sexta Fiscalía Superior Penal de Lima que ha formulado cargos de 33 años y 4 meses de cárcel en contra del acusado”, resaltó.

Dicho pedido se hizo en marzo de este año, cuando además se planteó una reparación civil de 50 000 soles para los herederos de la afectada y 5 000 soles a cada pasajero que resultó herido.

Cabe recordar que Hualpa Vacas prendió fuego a Ágreda Machena al interior de un bus, luego de acosarla por un tiempo. La víctima recibió atención de emergencia y se le practicaron varias cirugías por su grave estado; sin embargo, no resistió las quemaduras de tercer grado y falleció el 1 de junio del 2018.

“Yo sentía cólera, rabia, dolor. No me pasaba esto que sentía. Cuando me llamaba, yo le apoyaba siempre. Le prestaba (dinero) cuando ella necesitaba", pretendió justificarse el feminicida.