Profesora se adelanta a ladrones y les entrega su celular [VIDEO]

Dos hombres llegaron a la puerta de un colegio, ubicado en San Miguel, para quitarle sus pertenencias a un pequeño grupo de profesoras que conversaban tranquilamente. Una de ellas tuvo una particular respuesta al atraco, como se puede apreciar en las cámaras de seguridad del lugar.

Las imágenes muestran que la mujer no dudó ni un segundo en entregar su celular, en cuanto vio aparecer a los delincuentes que vestían chompas rojas y llegaron de forma sorpresiva para arrebatar los equipos electrónicos de las tres profesionales.

Tras arrojar al suelo el aparato, la maestra observa cómo los malhechores se acercan a sus colegas, quienes al principio sujetan sus bolsas, pero terminan dejando que les roben los objetos que llevaban consigo.

Los sujetos huyen con lo sustraído, mientras la docente coloca su mano izquierda a la altura de su corazón, en clara señal del susto que acaba de pasar. Las otras dos agraviadas también se muestran afectadas. Las profesionales se aseguran de que los hombres se hayan retirado, corren e ingresan al establecimiento educativo.

La singular reacción de la profesora ha sido comentada por los vecinos del lugar, pues es fuera de lo común; por lo general, las personas ponen resistencia a los asaltos, incluso en ocasiones se enfrentan a los delincuentes y resultan perjudicadas por ellos.

Todo lo contrario ocurrió en San Juan de Lurigancho, donde a un joven le quitaron su celular. El muchacho decidió perseguir a los malhechores, en compañía de un amigo. A su vez, pidieron apoyo de la Comisaría de Canto Rey, siendo los policías enviados quienes lograron capturar a los ladrones.

“Uno se saca la mugre trabajando para que vengan personas de lo ajeno y te roben. No es así. Si no fuera por ellos (los agentes), quién sabe y hasta me hubieran matado’’, expresó la víctima.