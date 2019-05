Creación de la “Reserva Nacional Mar Tropical de Grau” sigue en espera

Más del 70% de especies marianas se encuentra en nuestro mar de la costa norte del (frente a Piura y Tumbes), en una extensión de 116,139.95 hectáreas, y pese a su importancia hasta el momento la creación de la “Reserva Nacional Mar Tropical de Grau” sigue postergada por presunta falta de decisión política.

Según los datos recogidos de una encuesta urbano-rural aplicada por Ipsos, el 91% de encuestados se encuentran a favor de declarar al mar de la costa norte como un área natural protegida. Esta decisión de cierto modo garantiza el manejo sostenible de recursos marinos y el incremento del turismo de naturaleza en la zona.

Por su parte, el congresista Hernando Cevallos Flores presentó el Proyecto de Ley 1143/2016-CR “Ley que Declara de Necesidad y utilidad pública la creación de un Área Natural Protegida en el ecosistema marino Mar Pacífico Tropical del Perú”, el cual cuenta con un dictamen y se encuentra a la espera de ser debatido en el Pleno del Congreso de la República.

Cevallos Flores ha evidenciado un lento avance del Ejecutivo y ha dejado claro que existe una necesidad de que este tema sea atendido en cuanto antes. De acuerdo a las consideraciones del magistrado, a diferencia de los países miembros de la Alianza del Pacífico, cuentan con áreas marinas conservadas las cuales superan el 12% de su área marina total, como es el caso de México con 19.74% de área conservada, no obstante, el Perú no llega ni al 1%.

“No se trata de decir que no queremos exploración alternativa, sino que se demuestre que no va afectar nuestro ecosistema marino. Necesitamos la inversión sin generar daños, mientras eso no se demuestre es absolutamente irresponsable hablar de solo buenas intenciones de las empresas de hidrocarburos”, precisó.

Asimismo, informaron que este 11 de mayo se desarrollará la Conferencia “Mar Pacífico Tropical del Perú: Protección y Conservación”, con el objetivo de integrar a los diferentes sectores en esta propuesta. El evento está siendo coorganizado por la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Piura, y contará con la presencia de importantes autoridades públicas del sector, entre ellas figura la ministra de Medio Ambiente, Lucía Delfina Ruíz Ostoic.