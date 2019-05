Tacna: Excoordinadora de congresista Castro pide garantías para su vida por amenazas [VIDEO]

Tacna. Paola Alave Quispe, exservidora del congresista Jorge Castro Bravo, se presentó esta mañana en la Subprefectura del distrito de Pocollay para participar de una audiencia de conciliación. Denunció haber recibido amenazas por parte de la hija del legislador.

Alave acusó, hace dos semanas, a Castro de hacerle pagar con su sueldo los servicios y algunos alquileres de su oficina de coordinación en Tacna.

Al lugar también llegó Andrea Castro Espejo, hija del parlamentario. La excoordinadora antes de ingresar señaló que en la audiencia tratará de llegar a un acuerdo de no ataques con la persona que la amenazó. Pero, al salir indició que no se pudo conciliar. Ambas partes tendrán que presentar las pruebas necesarias para determinar si se otorgan o no las garantías.

Las amenazas se habrían realizado vía Facebook. A través de mensajes, le advierten a la extrabajadora -tras acusar a Castro- que se atenga a las consecuencias. Andrea Castro reconoció los mensajes, pero dijo que fueron realizados tras ver el reportaje donde se presentó la denuncia y que en ese momento se sentía indignada.

Asimismo, Alave contó que ha vivido situaciones extrañas. Siente que la observan y siguen en las calles, también ha recibido llamadas telefónicas de personas que tratan de ubicarla y ha visto a personas extrañas por los alrededores de su casa. Teme por su seguridad y la de su familia.

La audiencia con ambas partes y sus abogados se inició a las 11:00 horas y duró media hora. La subprefecta del distrito de Pocollay, Rosario Ponce Mamani, indicó que en menos de 30 días determinarán si se otorgan las garantías.