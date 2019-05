Cusco: Solo 7 dueños tienen derecho a expropiación en Vía Expresa

El Plan Copesco del Gobierno Regional de Cusco solo expropiará los terrenos de siete propietarios para la construcción de la Vía Expresa. Estos fueron identificados, evaluados y aprobados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Algunos son Victoria Herrera, Dora Damasa, Víctor Hugo Collantes y Evelyn Rosé, así como el Grupo Machupicchu y la comunidad campesina Villa Rinconada.

Según la tasación hecha por el MVCS, los siete predios en conjunto costarán, incluido un beneficio de un 20% adicional aprobado por ley, S/ 8 537 593. Ese documento precisa que el costo mínimo por cada metro cuadrado será de 820 soles, mientras el máximo llega a 7874 soles. Los siete propietarios han recibido cartas notariales para iniciar el proceso de expropiación de las tierras, tener listo el trazo de la vía y, así, empezar la licitación para cristalizar la obra.

No obstante, hay un problema. Aparecieron varias familias que reclaman el pago de la posesión de terrenos por donde pasa algún tramo de la vía. El director ejecutivo del Plan Copesco, José Luis Farfán, dijo que “en su momento todos han presentado sus documentos, pero en algunos casos la respuesta fue que no se les puede reconocer una propiedad”. Por ende, no figuran en la lista de beneficiarios.

Aprietan el acelerador

Farfán sostuvo que, ahora que tienen la resolución que aprueba el expediente técnico de la obra, ya pueden empezar a pagar a los propietarios. Según Farfán, en noviembre o diciembre, se conocerá a la contratista que hará el millonario proyecto.

La obra consiste en el asfaltado de más de seis kilómetros con ocho carriles, ciclovías, dos pasos a desnivel, dos puentes y otras obras adicionales entre el puente Costanera, en el distrito de San Jerónimo, y el óvalo Libertadores en el distrito de Wanchaq. La obra estaba valorizada en cerca de S/ 357 millones, aunque la actual gestión de Jean Paul Benavente sostiene que se redujo en un 10%. Será financiado con un préstamo de 120 millones de dólares del Banco Mundial.

Algunos costos de la obra vial

Según el estudio de factibilidad de la obra, solo el asfaltado de los ocho carriles costará S/ 231 037 472, el paso a desnivel y el puente S/ 45 267 892, la señalización S/ 873 212, capacitación en seguridad y mitigación ambiental S/ 7 001 945, supervisión S/ 14 209 000, etc.