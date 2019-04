Podemos definir al “neuromarketing” como la aplicación de los conocimientos de la neurociencia en el ámbito del marketing, lo cual es válido a partir de la rigurosidad de la aplicación del método científico, pero existen quienes lo aplican de modo distinto, es decir, que utilizan a la neurociencia como estrategia de marketing. En el año 2011, la revista española Quo lanzó una edición donde la portada sería el principal argumento de venta donde se aplicaron técnicas de neuromarketing, a la cual se le denominó “Esta portada atrapa tus neuronas”. Se utilizó electroencefalograma (EEG) y seguidor de mirada (Eyetracking) para evaluar la portada que obtenga una “mejor respuesta” (¿qué significa una mejor respuesta?). Finalmente, tras una intensa búsqueda (online, por el momento), no se han podido encontrar los resultados de aquella campaña que prometía altas ventas y responder a interrogantes como ¿realmente cumplió lo que prometió?, si funcionó, ¿por qué no lo aplican en todos los números?, etc. Si bien es cierto, la neurociencia tiene mucho por ofrecer a disciplinas como el marketing, es común ver casos donde se hace uso de la neurociencia como argumento de marketing a lo que podemos llamar simplemente “neuromoda”. Los invito a ver el video y analizar el caso: http://bit.ly/2FPpgnB.❖