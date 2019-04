Arequipa: Cuando al Cabezón Salinas se lo llevaron preso

La quema y lectura del testamento de Judas es una tradición muy arequipeña que cierra en forma festiva la Semana Santa. Hace 100 años se organiza en barrios populares después de la misa de Pascua. En Yanahuara, comenzó en la década del 50, de la mano de José Salinas Sosa, quien fue presidente de la hermandad del Santo Sepulcro. Lo que pocos saben es que su creación, que ya cumple 70 años, le costó 24 horas de cárcel.

Era un Domingo de Pascua de los años 70. El testamento de Judas ya era conocido en toda Arequipa gracias a Radio Melodía. La finalidad era bromear sobre "aciertos y desaciertos" de las autoridades locales y nacionales.

El Cabezón Salinas, como le dicen sus amistades, comenzó a leer el discurso a voz en cuello, pues no tenía micrófono, la garganta se le secaba y tosía. Un vecino le alcanzó un vaso con agua y cada vez que sentía que le raspaba la garganta la bebía. Terminó el discurso y dos agentes de Seguridad del Estado se lo llevaron preso por faltarle el respeto al presidente de aquel entonces, Juan Velasco Alvarado.

El hijo de Salinas, José Francisco Salinas Neyra, quien se hizo cargo del testamento desde 1998, explicó lo sucedido. Los agentes, al mando del prefecto Julio Pereyra León, pensaron que Salinas se estaba mofando de un gesto que el dictador hacía en sus discursos. Toser y beber agua.

Salinas hijo revela que el día anterior su papá fue a tomar cervezas. Al día siguiente amaneció mal, le vino la tos, por eso le dieron el agua. Al final, 24 horas guardado, el Cabezón Salinas contó entre risas.

De 1999 en adelante, Canal N y RPP comenzaron a transmitir el testamento con la voz de Pepe Salinas Neyra, quien para elaborar los discursos se toma la tarde del sábado hasta la madrugada del domingo, lapicero y papel en mano, recuerda y repasa las noticias y críticas a las autoridades y personajes públicos de los últimos 15 días.

Ahora, el Testamento es acompañado de las "chapas" o sobrenombres de los heredados, con arreglos musicales y efectos de sonido, todo a cargo de José y Pakito Salinas Pastor, nietos del creador de la tradición.

Salinas hijo confiesa que muchas personas, entre ellos autoridades, trataron de eliminar la quema y el testamento, pero no lo lograron. No por eso arremete contra ellos, pues el testamento no es una suerte de venganza, sino un instrumento para darle alegría a la gente luego de la penitencia de la Semana Santa. Después de la misa de Pascua, siete la mañana, los Salinas leerán el testamento antes de quemar al discípulo traidor. Hay mucho material para la inspiración.v