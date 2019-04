Joven que agredió a PNP se justifica aduciendo que recibió ‘brutal ataque’ de efectivos

Giordana Lostaunau Tragodara es la mujer de 22 años de edad que se hizo conocida luego de que a través de Facebook se difundiera un video en donde se le observa agrediendo a la Policía Nacional de La Punta, Callao. Ella empleó insultos racistas y amenazó a los efectivos aduciendo que era abogada, aunque en realidad no lo es. Luego de este episodio, así como de otras denuncias hechas en las últimas semanas por otras personas, la joven decidió pronunciarse por primera vez.

‘‘Yo estoy muy arrepentida por haber dicho eso (sobre los comentarios racistas) (...). Creo que no es justificable lo que yo hice; sin embargo, fue un mecanismo de defensa por el brutal ataque que tuvimos de los policías hacia nosotros’’, afirmó la joven al comienzo de la entrevista realizada por América. En otro momento dijo que ‘‘toda acción tiene una reacción’’. ‘‘Yo creo que si la PNP hubiera seguido con el protocolo con el que trabajan normalmente, sin querer excederse, entonces no hubiera tenido ningún problema’’, agregó.

Asimismo, indicó que la versión brindada por la PNP no es cierta, ya que ‘‘ellos dicen que nos paran en la entrada de La Punta porque estábamos haciendo maniobras peligrosas, lo cual es totalmente falso’’. Según señaló, el vehículo habría sido detenido tras un choque provocado por otro auto.

Ella también ha afirmado haber sido agredida físicamente por los agentes de la Policía. ‘‘Hay una parte (cuando ya se encuentran delante de la comisaría) donde me jalan a mí, me reducen al suelo y me comienzan a pegar, pero justo coincidentemente voltean el celular y no me filman’’, señaló Lostaunau. La joven agregó que su comportamiento violento registrado en el video fue una reacción. ‘‘Lo que pasa es que ellos a nosotros también nos insultaron’’, aseveró.

Por otro lado, la mujer habló sobre la denuncia realizada por su exesposo y padre de su hijo de cuatro años, a quien no ve hace un mes. Jesús Constatini afirmó que Lostaunau Tragodara ha golpeado al menor y que también lo tenía abandonado. ‘‘Todos cometemos errores, Jesús, y no sabes lo arrepentida que estoy, pero yo no me merezco esto y mala madre no lo soy. Tú eres consciente de eso’’, dijo Giordana dirigiéndose a su expareja.