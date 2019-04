Hay Festival 2019 en Arequipa tendrá sabor indígena [VIDEO]

La quinta edición del Hay Festival en Arequipa está encaminada con algunas variantes. A sugerencia del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), uno de los principales aportantes, la temática también incluirá a las culturas ancestrales del país. El cónclave que reúne a artistas, escritores, científicos, etc., tiene fechas confirmadas. Está previsto del 7 a 10 de noviembre. Hay algunos nombres en cartera de posibles invitados, sin embargo, el programa oficial se conocerá recién la primera semana de setiembre.

La directora internacional del Hay Festival, Cristina Fuentes La Roche, y la directora de Desarrollo, Angela Delgado, ayer se reunieron muy temprano en la oficina del gobernador. Además del arquitecto Elmer Cáceres Llica, participó de la cita el director de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, Juan Carlos Rodríguez. Este lleva la voz cantante de esta gestión en asuntos culturales.

Hubo humo blanco al final. El GRA se comprometió a duplicar su aporte económico de S/ 90 mil a S/ 175 mil. Sin embargo, Rodríguez expuso algunas críticas a las anteriores ediciones, por ejemplo, la no inclusión de varios autores locales y nacionales. Para el director de la biblioteca MVLl, los ejes de la gestión de Cáceres Llica se sostienen en darle importancia a la cultura andina en todas sus expresiones, la democratización de la cultura que no debe concentrarse a las élites, sino llevarla a barrios populares y tomar en cuenta a los autores locales y nacionales. Para Rodríguez, el programa debe reflejar esos tres pilares. "Espero que no sea un saludo a la bandera".

Cristina Fuentes, en la plataforma digital de La República Sur, saludó que el gobernador haya entendido el valor del festival. No solo es una celebración cultural, añadió, también dinamiza el turismo. El año pasado hubo una audiencia de 28 mil asistentes, de esa cantidad por lo menos 27% era turista nacional e internacional. Los hoteles se repletan los días de festival. La temática será variada. Además de lo ancestral, se esboza la posibilidad de abordar algo del Bicentenario. Con relación a la descentralización, Fuentes de La Roche anunció sesiones en Moquegua e Ilo. Ayacucho es otra alternativa. Habrá un programa variado para jóvenes y niños. Los boletos continuarán teniendo el mismo valor del año pasado.