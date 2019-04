Cajamarca: sicarios atacaron a policías con fusiles de largo alcance

El jefe del Frente Policial de Cajamarca, coronel PNP Ricardo Trujillo Cornejo, reconoció que los sicarios que terminaron con la vida del suboficial PNP Raúl Romero Roncal, de la Unidad de Servicios Especiales (USE), durante una refriega en las alturas de Huacraruco, en el distrito cajamarquino de Asunción, utilizaron armamento de largo alcance, anunciando que un equipo especial de Lima llegará a esta capital para recuperar el principio de autoridad en aquella zona.

La mañana de ayer, luego de retirar los restos mortales de la víctima de la morgue central, el cortejo recorrió las principales calles de la ciudad hasta llegar a su vivienda en el jirón 8 de Marzo, en el populoso barrio La Colmena, flanqueado por sus compañeros de armas, sumándose el coronel Ricardo Trujillo.

Un contingente de efectivos policiales flanqueaba el lento paso del ataúd, llevando los restos del valeroso oficial que fue recibido por el vecindario con muestras de simpatía, donde era reconocido por su ejemplar comportamiento, tanto en su vida policial como privada.

Su desconsolada y anciana madre, hermanos, hijos, familiares y amigos no podían dar crédito lo que en esos instantes se estaba viviendo, porque un día antes, Romero se despidió como todos los días, prometiendo volver después de cumplir con su deber, sin imaginar que las balas de unos criminales segarían su vida.

Este domingo sus restos mortales serán sepultados en el cementerio general de Cajamarca, con los honores de héroe de la PNP, ceremonia a la que asistirá el alto mando policial.

Romero perteneció a la tercera promoción de la Guardia Republicana, egresado en 1985, conforme recordó un compañero.

El jefe del Frente Regional reveló que un equipo de 150 policías, al que comandó, peinó las agrestes alturas del sector de Huacraruco, al tomar conocimiento por acciones de inteligencia que el prófugo exalcalde de Asunción, Juan Torrel Rabanal, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del burgomaestre Manuel Vigo Muñoz y su esposa, se encontraba escondido y protegido por un grupo de sicarios contratados para su defensa.

“Vamos a recuperar el principio de autoridad porque el distrito de Asunción no puede ser tierra de nadie y la población reclama seguridad. No es posible que solo el año pasado se hayan registrado 27 muertes por diferentes circunstancias; no vamos a bajar la guardia y en cualquier momento daremos un golpe a la delincuencia”, apuntó.

Al respecto el hijo del extinto alcalde, Erick Vigo, dijo no tener mayor conocimiento de lo que pasó en ese enfrentamiento entre policías y sicarios, limitándose a expresar que tiene la seguridad de que Torrel está fuertemente custodiado en Asunción, donde se siente seguro de que no será atrapado y pueda rendir cuentas a la justicia.

General PNP Díaz viajó a Cajamarca

El jefe de la Macrorregión Policial, general PNP Julio Díaz Zuloeta, viajó a Cajamarca para dirigir las investigaciones en torno al asesinato del PNP Raúl Romero Roncal, quien fue herido de bala cuando patrullaba la localidad de Huacraruco, en donde se ejecutó una supuesta emboscada por parte de comuneros.

El jefe PNP, antes de salir a la tierra de El Cumbe, señaló que las indagaciones ya están avanzadas y que ya se tiene conocimiento quiénes serían los autores del salvaje ataque y que realizan las coordinaciones para su captura. Se supo que por el momento hay dos sospechosos detenidos.