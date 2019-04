Caso Fiori: MTC recién tomará acciones para reducir informalidad

Luego de que murieran 17 personas atrapadas en un bus interprovincial que se incendió en un paradero informal de la zona de Fiori, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reconoció ayer cierta pasividad en el proceso de autorizaciones para terminales terrestres y anunció que recién tomará acciones para reducir la informalidad en este tipo de servicio a nivel nacional.

“Se viene preparando la emisión de un decreto supremo para modificar el Reglamento Nacional de Administración de Transportes. Con esta acción se modificará el modelo actual de la apertura de estos terminales terrestres. Este decreto estará listo en los próximos días”, afirmó el viceministro de Transportes, Carlos Estremadoyro.

El funcionario agregó que el MTC no entrega autorizaciones ni licencias de funcionamiento a los terminales de transportes, ya que solo otorga habilitaciones técnicas. Eso pasó en el caso del local donde ocurrió el incendio. El MTC entregó la habilitación, pero este “terminal” no funcionó porque el municipio no le entregó la licencia.

“Esa habilitación técnica no es de ninguna manera un permiso de operación y está sujeta a la verificación posterior del cumplimiento de las condiciones especificadas en la declaración jurada. No es competencia del sector otorgar licencia de funcionamiento”, aclaró.

Según el MTC, anteriormente esas habilitaciones se expedían después de la verificación de las condiciones de los terminales. Sin embargo, el Indecopi declaró esa disposición como barrera burocrática, lo que fue respaldado por el Poder Judicial. Por eso, dijo Estremadoyro, se convirtieron solo en un “mero registro de la declaración jurada del solicitante”. Así, en un mes, el MTC emitirá un decreto supremo para que la fiscalización sea anterior a la entrega del certificado de habilitación técnica de un terminal.

Ayer, el jefe de gabinete de asesores del MTC, Eduardo González, informó que los funcionarios del MTC, la Sutran y de la Municipalidad de San Martín de Porres establecieron un conjunto de acciones para intervenir la zona de Fiori.

Anunció también que se presentará ante el Congreso una propuesta legislativa para que sean las municipalidades los responsables del pleno funcionamiento de los terminales terrestres y el MTC sea responsable del aspecto técnico.

Audiencia este jueves

Por otro lado, hoy está programada la audiencia de prisión preventiva contra los choferes del vehículo incendiado de la empresa Sajy Bus, José Antonio Quintana Barturén (51) y Rodolfo Iván Silva Coronado (46), quienes son investigados por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones graves culposas por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla. En su manifestación, ellos indicaron que desconocían que la empresa no tiene permiso para recoger pasajeros en el paradero conocido como Fiori.

A su vez, el MTC, a través de su procuraduría pública, denunció penalmente a Julio César Pastor Miranda, responsable del inmueble ubicado en el jirón Fonia 1687, Urb. Fiori, por la presunta comisión de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal en agravio del Estado. ❖

