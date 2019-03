La lucha diaria de Shirley por lograr el tratamiento de su hijo

Leandro toma las manos de su mamá, la mira, intenta decirle algo y ella lo entiende. “¿Helado?”, le dice. “Sí, he-la-do”, responde el pequeño con un rostro de alegría. Leandro vuelve a su silencio y toma la pequeña guitarra azul que es uno de los objetos con los que suele divertirse. Puede pasar horas así. “No es diferente, es autista”, dice con ternura su madre.

Shirley Noblejas sabe que su hijo Leandro es parte de las casi 15 mil personas autistas que viven en el Perú, según el reporte del Ministerio de Salud (Minsa), y sabe también que la lucha para sobrellevar un tratamiento en el país es costoso. El niño apenas tiene 5 años.

“De donde sea tendré que sacar. Me tocó a mí, le puede tocar a muchas mamás. No puedo dejar de llevarlo a algún lado. Aunque sé que todo lugar que lo reciba será caro”, dice Shirley, quien no cuenta con el apoyo del padre del pequeño. Este se negó a colaborar con las terapias y le dijo “con esa plata podría comprarme un carro”.

Fue en el Hospital del Niño donde una neuróloga le explicó a Shirley que su hijo tenía el Trastorno del Espectro Autista (TEA), por lo que Leandro debería iniciar un tratamiento.

Pero fue recién después de cuatro meses que Shirley recibió una llamada para que su hijo obtenga una cita para recibir terapias de lenguaje. Sin embargo, no fue lo que esperaba.

“Pagas entre 6 y 8 soles por una terapia de 20 minutos o menos. No era lo adecuado, sobre todo porque primero debieron darle cita para las terapias ocupacionales”, dice Shirley.

Al no conocer otra opción, ella tuvo que contactar a una profesional para que le brinde una terapia de 45 minutos a su hijo, con un costo de 50 soles.

Una alternativa

Hasta hace un tiempo, solo tres hospitales del Perú diagnosticaban el TEA, según explica Yurí Cutipé, director de Salud Mental del Ministerio de Salud. Estos eran el Hospital del Niño, Hospital Víctor Larco Herrera y el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado.

Actualmente, el Perú tiene 103 centros de salud mental comunitarios que cuentan con psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, del lenguaje y trabajadores sociales, capaces de ofrecer tratamientos a los niños autistas a un costo accesible. Para el año 2021 se tiene la meta de 282 centros de salud mental a nivel nacional.

Los costos van entre 5 y 10 soles por sesión.

Difícil acceso

Shirley acude cada cierto tiempo al Hospital del Niño para verificar si ya le pueden dar cita para las terapias ocupacionales, pero no tiene una respuesta concreta. “La última vez me dijeron que debo pasar nuevamente por rehabilitación física para que evalúen a mi niño”, cuenta afligida.

“Estoy todos los días viendo a dónde llevarlo, a qué terapia. De lo contrario, me pregunto si mi hijo podrá dormir tranquilo hoy”, cuenta Shirley, quien espera que los tratamientos para niños con autismo sean más accesibles. Mientras no sea así, no descansará en su lucha diaria. ❖

“En el autismo también hay que trabajar con los padres”