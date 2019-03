Cáceres Llica, en el Valle de Tambo, ratifica su oposición a Tía María

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, ratificó su oposición al proyecto minero Tía María. El anuncio lo realizó en la plaza San Francisco de Cocachacra (Islay), durante las actividades conmemorativas por el inicio de la paralización del 2015, donde hubo cuatro muertos.

La autoridad de Arequipa indicó que el gobierno debía responder al clamor del Valle de Tambo. "Considero que debemos defender la agricultura y ustedes son el ejemplo. Ustedes me han puesto como gobernador y yo tengo que obedecer a mi pueblo, y por lo tanto la posición de nuestro pueblo es Tía María no va. No va", expresó Cáceres Llica mientras sostenía una bandera antiminera de color verde con el lema "Agro sí, mina no".

Cáceres Llica no fue la única autoridad presente en la actividad. También acudieron los congresistas Justiniano Apaza, Horacio Zeballos y Sergio Dávila. Además del alcalde provincial de Islay, Edgar Rivera, y el burgomaestre distrital de Cocachacra, Julio Cornejo. Estos últimos también se adhirieron al discurso antiminero.

Dirigentes del Valle de Tambo también tomaron la palabra. La presidenta de la Junta de Usuarios de Mejía-La Ensenada, Marilú Marroquín, indicó que los agricultores continuarán con la oposición, pues están convencidos que Tía María contaminará los campos de cultivo.

Southern pretende explotar dos tajos de cobre a menos de 3 kilómetros de distancia del Valle de Tambo. La inversión asciende a 1 300 millones de dólares. El proyecto tiene el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado, pero el gobierno no le expide licencia de construcción. Si hasta agosto no le dan ese permiso, vencerá el EIA.❖