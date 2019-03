Colegio Trilce: Madre de la víctima revela qué le dijo el padre de escolar que disparó [VIDEO]

Tras lo ocurrido en el colegio Trilce de Villa El Salvador, donde un menor fue asesinado por uno de sus compañeros, quien llevó una pistola al salón de clases; la madre de la víctima ofreció su declaración a La República en la que hizo una impactante revelación.

Durante el velorio del menor, Raquel Huamanchumo, vestida de negro y con una evidente tristeza, aseguró que el padre del menor responsable del asesinato de su hijo la llamó y le pidió perdón.

Sin embargo, ella asegura que no descansará hasta obtener justicia. “Yo iré hasta las últimas, con el papá, con el menor. No me voy a quedar así”, dijo la madre.

Como se recuerda, ella ha asegurado que no cree que el hecho haya sido un accidente, pues su hijo se sentaba detrás del adolescente que disparó.

“No creo que haya sido una bala perdida. No encuentro lógica”, manifestó la madre a a otro medio local.

La madre también ha revelado que fue una compañera de su hijo quien la llamó para avisarle sobre la tragedia, y que al llegar al colegio, ningún representante le dio alguna información.

La Policía informó que el escolar que disparó llevó el arma de fuego de su padre al colegio sin permiso y que habría pensado que no estaba cargada. En tanto, el menor que resultó herido aseguró que el disparo fue accidental y lo catalogó como “buena persona”.