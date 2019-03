En Arequipa 300 escolares estudian en riesgo a que ambientes cercanos caigan

Los 300 estudiantes de primaria del colegio República de Venezuela del Cercado de Arequipa estudian en medio del peligro. Dos aulas que son usadas como depósito están a punto de caer, pese a ello, ayer iniciaron clases.

La primera semana de marzo uno de los tres ambientes, que tienen más de 50 años de construidos, se derrumbó. Por ello se reprogramó el inicio de clases, que debía empezar el 11 de marzo.

El espacio de los patios del colegio es angosto, por lo que si las aulas caen podrían dañar a los estudiantes, señala el presidente de Apafa del colegio, Dante Apaza.

Señaló que pese a que se informó que estos dos ambientes se desmontarían, aún no hay ningún proyecto. "La municipalidad provincial es quien hará el proyecto, pero no sabemos cuándo", dijo. La directora Sara Durand acusó que la Dirección de Cultura no quiso que se intervenga en las aulas.