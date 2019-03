Luis Bedoya a Jorge Muñoz: ‘‘Usted no sabe lo que le espera’’ [VIDEO]

El último martes, el exalcalde Luis Bedoya Reyes recibió la máxima distinción de la Municipalidad de Lima de manos del actual burgomaestre Jorge Muñoz. El hombre que ocupó el sillón municipal entre 1964 y 1969 fue condecorado con la medalla ‘Ciudad de Lima’. En su discurso, él aprovechó algunos momentos para realizar bromas con el alcalde.

''Me la jugué, pero me la jugué para ser seis años alcalde. Usted no sabe lo que le espera, hijo. No lo dejan a uno respirar y todos se sienten mal servidos'', dijo Luis Bedoya Reyes desde la ceremonia especial que fue realizada en el Salón de los Espejos del Palacio Municipal.

Por su lado, Jorge Muñoz también le dedicó algunas palabras al exburgomaestre, también fundador del Partido Popular Cristiano (PPC): “Hoy estamos con Luis Bedoya Reyes porque aquí está el hombre honesto, el hombre que ha sabido gobernar, que ha sido humano, un buen padre de familia, un buen abuelo y que a todos nos deja enseñanzas por seguir”.

Muñoz Wells también afirmó que Bedoya, quien cumplió 100 años el pasado 20 de febrero, ‘‘representa lo que debe ser un político al servicio de la sociedad’’ y que ‘‘es una clara muestra de ética que todos debemos seguir’’. Entre sus obras más emblemáticas se encuentra la Vía Expresa de Paseo de la República, sobre la cual recordó que aún queda una parte por culminar.

En la ceremonia también estuvieron presentes los nietos de exalcalde, quienes resaltaron su carrera profesional, así como también su vida familiar.