Arzobispo electo de Lima, Carlos Castillo: “Quiero pedirles su oración"

A una semana de asumir el cargo de Arzobispo de Lima, el monseñor Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio, envió su primera carta en la que pidió a los peruanos que oren por él, al iniciar su retiro espiritual este último sábado.

“Quiero pedirles su oración durante los días que corren porque ayer sábado 23 de febrero comencé mi retiro espiritual, en que a solas con el Señor oro también por todos ustedes y por todos y cada uno de quienes formamos nuestro pueblo”, se lee en la carta escrita por Castillo Mattasoglio.

El futuro Arzobispo de Lima de 69 años indicó que necesitará de las palabras de aliento y de cuestionamiento para que él no me desvíe del camino del Señor ha abierto y pueda ser un Pastor que transparente a Dios.

“La oración que les pido es por nuestra arquidiócesis, y para que el ministerio que ahora se me confía esté asistido por vuestra palabra de aliento y también su palabra de cuestionamiento, para que no me desvíe del camino que el Señor ha abierto, y pueda ser un Pastor que les testimonie a Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que pueda, en algo, ser alguien que lo transparente, por la fuerza de su Espíritu”, agregó.

En otra parte de la misiva, Carlos Castillo recordó que la Iglesia Católica vive uno de los momentos más difíciles de su historia y que el Papa Francisco ha iniciado una etapa de liderazgo.

“Nuestra Iglesia, en uno de los momentos más difíciles de su historia, gracias al papa Francisco, está queriendo renovar completamente su vida desde Dios, para ser testimonio vivo de Jesús en el hoy de nuestra compleja época ”, señaló en su carta abierta.

El sucesor de Juan Luis Cipriani invitó a los fieles a participar en la Ordenación Episcopal y toma de posesión que se realizará este sábado 2 de marzo a las 10:00 am en la Basílica Catedral de Lima.

Un día antes pernoctará en la Iglesia San Lázaro, en el Rímac, para dirigirse a la Catedral de Lima. Esta tradición se sigue desde que el misionero español Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima, durante el virreinato del Perú en el siglo XVII.

Carlos Castillo Matttasoglio fue elegido como Arzobispo Metropolitano de Lima el 25 de enero del presente año tras aceptarse la renuncia del cardenal Juan Luis Cipriani, quien estuvo al frente desde el año 1999.