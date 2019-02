Conflicto en Tumán: balacera en azucarera deja un herido [VIDEO]

Conflicto. Las disputas en Tumán (provincia de Chiclayo) no tienen cuando acabar, esta vez los trabajadores de la agroindustrial se enfrentaron a balazos la mañana de hoy, al promediar las 8:30 a. m., en las oficinas de la empresa azucarera. La feroz balacera se originó luego que un grupo de trabajadores que respaldan la gestión del gerente general Jorge Rodríguez Gálvez exigiera a los obreros, que apoyan al Comité Unitario de Defensa de la Empresa Agroindustrial Tumán y Anexos (Cudeta), a retirarse de las instalaciones.

Ante la negativa de los simpatizantes del Cudeta, ocurrieron una serie de actos violentos que dejaron como saldo a un herido de bala, quien fue identificado como Alfredo Benavides Rodríguez y tuvo que ser evacuado de inmediato a un hospital. Asimismo, agentes de la PNP ingresaron a la empresa y acordonaron la zona, con el objetivo de evitar que el conflicto continué, incluso, realizaron algunos disparos al aire.

Una de las testigos del conflicto en Tumán declaró ante un medio local sobre lo ocurrido y responsabilizó a la familia Tapia de gestar actos de violencia en la empresa azucarera. Según explicó la entrevistada, los presuntos responsables del conflicto también atacaron a Benavides Rodríguez, a pesar que ellos no tendrían ningún tipo de relación con la azucarera. “Nosotros estamos con la legalidad, no sé qué quieren, ellos no son nada. Han robado azúcar, y aquí, no hay pago ni sueldo”, precisó. También, acusó a los agentes policiales de no defender a las víctimas del ataque suscitado hoy. “La Policía no hace nada”, expresó.

Respecto a la responsabilidad de la administración de la compañía azucarera, esta recae, a través de un reconocimiento legal, sobre Rodríguez Gálvez. Mientras que, Leoncio Egusquiza Sánchez y Marcelino Llontop Suyón, de Cudeta, estarían asumiendo cargos ilegales en la empresa.