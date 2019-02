Más de 300 mujeres murieron en Lambayeque a causa del cáncer de cérvix y de mama

El representante de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Ministerio de Salud (Minsa), Alcedo Jorges Melgarejo, informó que Lambayeque se encuentra entre las regiones con mayor número de víctimas mortales por cáncer de cuello uterino y de mama con 200 y 104 casos, respectivamente, en los últimos tres años. Además, figura entre los departamentos con menor cobertura de tamizajes realizados a la población en riesgo, pues apenas alcanza el 6% en caso de cérvix y 1% en caso de mama.

“Lambayeque tiene una de las coberturas de cáncer más bajas del país. Eso significa que como no se hace el despistaje se eleva la mortalidad, pues no hay una detección temprana de la enfermedad. No es posible que las mujeres estén desprotegidas teniendo implementado un método de detección totalmente gratuito”, explicó.

Según Jorges Melgarejo, la razón de que estos porcentajes estén por debajo del mínimo (25%) se debe a la falta de estrategias de sensibilización de parte de los establecimientos de salud, a cargo de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), para difundir que los tamizajes –o pruebas de diagnóstico– son permanentes y gratuitos en cualquier centro de salud.

“Una mujer que se practica el tamizaje de cáncer puede conllevar a que se le diagnostique su problema oncológico tempranamente, lo cual permitirá que inicie de forma rápida con su tratamiento y esa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”, destacó.

Ante esta situación, el Minsa brindará asistencia técnica al personal médico de los centros de salud, a fin de que puedan intensificar las campañas de tamizaje.

Según información del Minsa, Lambayeque ocupa el puesto 21 de 26 regiones por la baja cobertura del tamizaje del cáncer de mama (1%), así como la posición 19 por la escasa detección del cáncer de cuello uterino (6%). El año pasado, por ejemplo, apenas se diagnosticaron 496 casos de cáncer de diferente localización, de los cuales 350 corresponden al sexo femenino, lo que representa el 70%. Los más frecuentes fueron el de cérvix con 131 casos y el de mama con 90 casos.