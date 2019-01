Ministro del Interior: “No podemos seguir con magistrados que están de espaldas a la Policía” [VIDEO]

El ministro del Interior, Carlos Morán, criticó la ratificación de siete meses de prisión preventiva contra el suboficial Elvis Miranda Rojas, quien abatió a un presunto delincuente el pasado domingo 13 de enero en Piura.

"Es una resolución absolutamente injusta contra el suboficial Elvis Miranda, pero como dije, no vamos a ceder hasta lograr su libertad porque cada día que pasa en prisión es un día más de ignominia para la institución policial que represento y me siento uno más como policía", indicó.

El suboficial PNP Elvis Yoel Miranda Rojas es acusado de los delitos de homicidio y abuso de autoridad por abatir a un presunto delincuente. Él cumple siete meses de prisión preventiva en el penal de Piura (ex Río Seco).

El ministro Carlos Morán reafirmó su compromiso de no rendirse “ante jueces y fiscales que no están a la altura de las circunstancias”. Además, exhortó a acabar con los abusos contra la Policía, “esta gestión no lo va a permitir”.

“El Congreso tiene una brillante oportunidad para legislar en el tema de la JNJ y como lo dijo el presidente Martín Vizcarra, necesitamos seleccionar los mejores entre los mejores magistrados. No podemos seguir con estos magistrados que están de espaldas a la sacrificada labor que realiza el policía”, argumentó.

En otro momento, el titular del Interior se dirigió a los familiares del suboficial Miranda y sostuvo que su dolor es el dolor de la institución policial. “No se encuentran solos, no van a estar solos. Vamos a seguir luchando con las herramientas legales hasta lograr su libertad”, reafirmó.

“Nosotros sí vamos a estar a la altura de las circunstancias. Ustedes recuerden bien policías, están de lado de la ley y tengan la tranquilidad que vamos a seguir apoyándolos”, finalizó.

