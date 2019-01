Obras que ejecuta municipio de Arequipa están paralizadas

La Municipalidad Provincial de Arequipa ejecuta ocho obras por administración directa. Todas ellas están retrasadas. Algunas, al punto de la paralización por falta de materiales.

Uno de los proyectos que está retrasado es el Centro de Educación Básica Especial Polivalente. La obra, valuada en más de 900 000 soles (ver infografía), solo registra avance en la construcción de la loza deportiva. Falta edificar una plaza cívica, así como el área de juegos especiales y simples.

El retraso se debe a la falta de materiales. Solo se ha comprado cemento. Está pendiente realizar los procesos de selección para construir estructuras metálicas, además para la compra de malla raschel y pintura.

La segunda obra detenida es otro colegio. En mayo de 2018, se derrumbaron las aulas del colegio José Olaya en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Al igual que en el Polivalente, el panorama en la obra es de abandono. También faltan materiales para la obra.

Tema recurrente

La falta de material en las obras que la municipalidad ejecuta es la principal causa de los retrasos. Pese a que los inicios de todas las obras fueron anunciados con bombos y platillos por la anterior gestión, lo cierto es que no se contaba con las condiciones para empezar las obras. Pese a este antecedente, el alcalde Omar Candia ratificó en su puesto al gerente de Desarrollo Urbano, César Berrios.

La obra con mayor presupuesto es el adoquinado de las calles Jerusalén y San Juan de Dios. Esta obra forma parte de los corredores que se utilizarán para el Sistema Integrado de Transporte. Según el subgerente de Obras, Edward Pinto, los trabajos tienen un mes de retraso. Falta comprar tuberías.

Los procesos de selección en la municipalidad no siguieron un orden lógico. A tal punto que hoy no se tiene piedra laja para colocar en las veredas de las primeras cuadras que fueron intervenidas. Según el gerente municipal Daniel Gómez, este proceso de selección no fue considerado en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) del 2019.

Otros retrasos también se generaron porque la nueva gestión anuló procesos y se volvió a licitar. Según Gómez, esto se hizo porque detectaron irregularidades.

Responsabiliza a área de Logística

El gerente César Berrios señaló que el problema de los retrasos en las obras de la anterior gestión se originó en la oficina de Logística, que era la encargada de realizar los procesos.

Indicó que los requerimientos para la cobertura del Polivalente, así como para el mobiliario de José Olaya, los presentó a la oficina de Logística a mediados de 2018 y nunca se realizaron.