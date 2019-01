¿El cambio de clima tiene relación con los temblores?

Luego del sismo de magnitud 6, ocurrido la noche de este jueves en la ciudad de Palpa, región Ica, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reveló los mitos y verdades sobre la relación que existe entre el cambio de clima y los temblores.

Es común escuchar que cuando ocurre un fuerte temblor es señal de un cambio de clima. Pero, ¿es verdad? A continuación, el IGP lo explica.

“Usted cuando se levanta y dice mire cómo ha cambiado el clima y de casualidad se produce un sismo entonces automáticamente lo relacionan… No existe ningún solo estudio y ninguna sola investigación que confirme que realmente hay una relación del clima con los sismos. Si no hay ningún trabajo de ese tipo entonces realmente no hay relación”, sentenció Hernando Tavera, jefe del IGP.

Otro de los mitos que se suelen escuchar es que los sismos pequeños avisan sobre uno más poderoso que está por venir o ayudan a evitar que un sismo grande ocurra; sin embargo, ello no es verdad. Los temblores de baja magnitud no ayudan en nada a liberar energía.

En tanto, tampoco es verdad que si no hay sismos por un tiempo prolongado, la Tierra de está preparando para un terremoto, pues, al ser un ente dinámico, el que no haya temblores lo único que podría significar es que nuestro planeta está en proceso de extinción.

Lo recomendable es estar preparados para los futuros sismos con una mochila de emergencia.