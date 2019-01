Paolo Guerrero: Su tía denuncia agresión y acoso de parte de su ex pareja | VIDEO

En medio de llantos, Magali Pamela Gonzales Gómez, tía del delantero de la Selección, Paolo Guerrero, denunció esta mañana ser víctima de agresión y acoso por parte del padre de sus hijos identificado como Carlos Herrera Benavente.

La también hermana del futbolista Carlos “Mágico” Gonzáles dijo que a pesar de las múltiples denuncias que ha interpuesto contra su expareja, este sigue buscándola y agrediéndola. Esta vez ocurrió frente a una panadería al costado de su vivienda. Asegura que el padre del supuesto agresor fue testigo de esta última agresión.

“Denuncio al señor Carlos Herrera Benavente. Él me golpea, ahora cogió una botella y me la quiso aventar. Su padre lo ha visto y no es la primera vez que lo hace”, dijo en medio de sollozos la mujer quien aseguró haber terminado hace 4 años la relación que mantenía con el supuesto agresor.

Por otro lado, Andrés Herrera, ex futbolista del Sport Boys y padre del denunciado, asegura que su hijo no la golpeó.

“Mi hijo no es agresivo. Ella mismo se ha golpeado, se ha tirado al suelo, agarraba la botella y los vasos de vidrio para tirárselo a mi hijo.", dijo tras ser consultado.

Finalmente Magali Gonzáles pidió ayuda a las autoridades para que de una vez detengan al sujeto quien hoy se encuentra con paradero desconocido.