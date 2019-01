Chimbotanos repudian al Fiscal de la Nación y apoyan a Rafael Vela y Domingo Pérez

La ciudadanía de Chimbote (región Áncash) se sumó a las protestas que se vienen realizando en el ámbito nacional en contra del fiscal de la Nación, Pedro Chavarry, por destituir a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez y favorecer a los investigados por el caso Lava Jato.

Los manifestantes, con pancartas y banderolas en mano, marcharon por las principales avenidas del centro de Chimbote y culminaron la jornada de protesta con un plantón en la sede principal del Ministerio Público.

“Hoy nos declaramos en pie de lucha, Pedro Chavarry ha ofendido a todos los peruanos y exigimos su renuncia. Este fiscal de la Nación está sirviendo a la corrupción, a la mafia fujiaprista encabezada por Keiko Fujimori y Alan García”, protestó indignado el dirigente del Colectivo por la Reivindicación Moral de Áncash, Leandro Cerna Herrera.

Wenceslao Risco, dirigente del Frente de Defensa de Nuevo Chimbote, pidió a la población a enfrentar con dignidad a la corrupción, “la mafia de Keiko Fujimori y Alan García no puede consolidarse gracias al fiscal de la Nación, quien debe renunciar o ser destituido por los antecedentes nefastos que tiene y su vinculación a la banda de Los Cuellos Blancos del Puerto del Callao”.

Por su parte, el director de la Comisión de Justicia Social, Víctor Mendoza Barrantes, dijo que los argumentos de Chavarry para destituir a los fiscales Vela y Pérez no son válidos “porque no hay un atentado contra el principio de la jerarquía funcional del Ministerio Público y tampoco se ha vulnerado el principio a la reserva de la investigación. Lo que ha ocurrido es lo que el Perú sabe: el fiscal de la Nación está protegiendo a la corrupción porque no quieren que Odebrecht entregue el material contundente contra políticos y autoridades que se dejaron corromper por la empresa brasileña”.