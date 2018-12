Referéndum 2018: anciano asumió presidencia de mesa pese a que ley lo exonera [VIDEO]

Hombre de 72 años quiso votar en este Referéndum 2018 , pero su mesa no estaba instalada. Por ello, asumió el cargo de presidente ante la ausencia de los miembros titulares y suplentes.

Durante el inicio del Referéndum 2018 se presentaron varios incidentes en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde varias mesas tardaron en instalarse.

Los electores, incluso, tuvieron que hacer un colecta para entregar a un posible voluntario. Fue así que un hombre de 72 años se ofreció a ocupar el cargo de presidente de la mesa de sufragio pese a que la ley no le obliga.

Jorge Juan Ávalos recibió el monto de dinero recolectado entre las personas que se encontraban en la fila del acula 0204 en el pabellón 200 de la facultad de Ingeniería Civil y esperaban votar en el Referéndum 2018.

Cabe señalar que, según el artículo 9 de la Ley Orgánica de Elecciones, para los mayores de 70 años de edad el voto es facultativo, es decir, es opcional.

Por otro lado, cabe señalar que si has sido elegido miembro de mesa y no has cumplido con esta obligación estarás sujeto a multas.

¿Cuánto debo pagar de multa por no ser miembro de mesa en el Referéndum 2018?

Para las personas que no cumplan con la responsabilidad de ejercer como miembro de mesa en el Referéndum 2018 se ha establecido una multa de S/ 207.50, la cual es una sanción independiente y se acumula con la multa por no ir a votar.

Esta multa se establece de acuerdo al nivel pobreza del distrito en el que se sufraga. Así, tenemos:

Distrito considerado No pobre: S/ 83

Distrito considerado Pobre no extremo: S/ 41.50

Distrito considerado Pobre extremo: S/ 20.75