Arequipa: Obras en intercambio vial Los Bomberos no terminan pero ya es usado por conductores [FOTOS]

Lo usan antes de que sea terminado. La Municipalidad Provincial de Arequipa informó que el intercambio vial de Los Bomberos, ubicado en al plataforma comercial Andrés Avelino Cácares, sería aperturado a a los conductores en 20 días, sin embargo los transportistas ya comenzaron a usarlo.

La República recorrió el sector esta mañana y no se hallaron trabajadores que impidan la transitabilidad por el lugar. La obra aun no culmina, pues no tiene semaforización, señaléticas y las graderías peatonales no se concluyeron.

Antes la parte baja del intercambio estaba cerrada y no podía circularse debido a que una tubería atravesaba la vía, ahora que fue retirada los taxistas la usan libremente.

Esta obra costó cerca de 30 millones de soles y pese a que su inauguración estaba prevista para unos días atrás, se aplazó para diciembre de este año.