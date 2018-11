Ni una menos: "Repudiamos el acoso que recibieron la hija y la madre de Carlos Galdós"

Después que reconociera su error y pidiera disculpas por las desafortunadas declaraciones contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el popular locutor radial Carlos Galdós narró que su menor hija y su madre fueron víctimas de agresiones verbales por personas que lo critican.

"Golpe de 01:30 p.m., mi hija me llama por teléfono del colegio y me dice, muy nerviosa y desesperada, que recibió insultos.No entiendo cómo pueden conseguirse el número de mi hija y de mi 'vieja' (su madre). Mi madre decidió no contestar más el teléfono desde la tarde. Mi hija es una niña de 12 años", declaró Galdós en el programa "Beto a saber".

Repudiamos el acoso que han recibido la hija y la madre de #CarlosGaldós.

Ellas no son responsables por los comentarios de un misógino.

Estos actos cobardes son machistas. Tan machistas como los comentarios de dicho presentador. — Ni Una Menos Perú (@NiUnaMenosPeru) 28 de noviembre de 2018

Tras la difusión de la noticia, a través de su cuenta de Twitter, el Movimiento feminista "Ni una menos Perú" salió en defensa de las familiares agredidas del conductor, ya que consideró esos actos como "cobardes" y "machistas" como los comentarios de Carlos Galdós.

"Repudiamos el acoso que han recibido la hija y la madre de Carlos Galdós. Ellas no son responsables por los comentarios de un misógino. Estos actos cobardes son machistas. Tan machistas como los comentarios de dicho presentador", se lee en el tweet.

Horas antes, "Ni una menos Perú" rechazó los comentarios de Galdós, y le pidieron a la casa radial en la que tiene vínculos laborales el conductor para que lo sancione ejemplarmente.