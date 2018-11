Tacna: Dirigente de Fuerza Popular rechaza campaña a favor de voto nulo

El excandidato al Gobierno Regional de Tacna, del partido Fuerza Popular, Juvenal Villanueva, rechazó la campaña por el voto viciado o nulo que están llevando adelante excandidatos y frentes ciudadanos.

Villanueva consideró que ya es muy tarde para promover esa postura, debido a que el proceso electoral está cerca de una segunda vuelta. "No voy a ser partícipe de una campaña del 'no'. Que cada quien vote por su mejor opción. La población ha demostrado que no sabe votar. Y encima de eso que le digamos 'no'. No lleva a nada esa posición", indicó .

Los contendores Juan Tonconi (Acción por la Unidad) y Luis Torres (Fuerza Tacna) competirán en una segunda vuelta al Gobierno Regional de Tacna el próximo 09 de diciembre. Para Villanueva los reclamos sobre presuntas irregularidades en las votaciones del 07 de octubre, pueden ser válidos sin embargo no afectan los resultados electorales.