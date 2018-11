Trabajadores de Tumán piden la encarcelación de Edwin Oviedo [VIDEO]

Una treintena de trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán llegó hasta el Ministerio Público de Chiclayo (región Lambayeque) para alzar su voz en favor del pedido de 24 meses de prisión preventiva para Edwin Oviedo Picchotito, presentada por el fiscal Juan Carrasco Millones el día de ayer.

Al respecto, el sindicalista Marcelino Llontop explicó que el pedido es viable dado los elementos probatorios que señalan al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) como presunto cabecilla de una organización criminal que buscaba acallar a todos los opositores de la administración judicial.

En la figura del fiscal Carrasco, Oviedo sería la cabeza, teniendo como lugartenientes a Segundo Ordinola Zapata, ex administrador judicial de Tumán; a Pablo Arce Benites, ex gerente de Finanzas; y, a la ex gerente de Recursos Humanos, Cecilia del Rosario Limo Rojas. Cada uno cumplía funciones específicas en la organización.

Enterado de este levantamiento pacífico, Edwin Oviedo dio sus descargados a través de una nota de prensa. “Las continuas protestas y movilizaciones financiadas que realizan este grupo reducido de trabajadores y personas contratadas, pretenden cobrarse un millón de soles de los referidos gastos; sin embargo, los únicos autorizados para poder gerenciar la empresa es la vigente administración y no usurpadores como son Leoncio Egúsquiza, Marcelino Llontop, Alejandro Zevallos, entre otros.”, se lee en una de las partes de la misiva.

Y continúo criticando a los principales movilizadores. “Durante la administración de Marcelino Llontop en el 2015, y seguida de Leoncio Egúsquiza en el 2016, ambos manejaron fondos de la empresa según los estados financieros por un monto que supera los 125 millones de soles, y hasta la fecha no han rendido ni han sustentado en qué se gastaron ese dinero”.

Terminó afirmando que se han tomado las acciones legales contra los sindicales, a quienes considera como malos elementos. Entre los delitos que Oviedo les atribuye se encuentra la usurpación, robo y hurto agravado, y resistencia a la autoridad en perjuicio de la Empresa Agroindustrial Tumán.