Paro de moqueguanos en protesta contra Quellaveco sin contundencia [VIDEO]

Moquegua. El paro de 24 horas convocado para hoy por un grupo de gremios e instituciones contra la empresa Anglo American, por puestos de trabajos en el proyecto minero Quellaveco no está teniendo la respuesta esperada de parte de la población.

Las labores escolares en las instituciones educativas, actividad en los mercados y el transporte urbano y privado son normales en la ciudad. Solo dos piquetes de obreros del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil y dirigentes de otros organismos marchan por las calles de la ciudad.

La República Sur EnVivo #Moquegua Paro de 24 horas convocado por un Colectivo de Organismos en contra la empresa Anglo American no tuvo respuesta de la población, pero los obreros de Construcción Civil y otros...

Para la ex presidenta regional, Cristala Constantinides, este tipo de convocatoria no madura entre la población porque los dirigentes de los gremios no coordinan mejor y están perdiendo la seriedad.

El colectivo integrado por Construcción Civil, la Cámara de Comercio y el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) consejo departamental Moquegua exigen a la compañía minera Anglo American priorizar la contratación de la mano de obra local y se compre a empresas locales para las actividades de construcción del proyecto Quellaveco.