Senamhi advierte que lluvias inusuales en provincias persistirán hasta el lunes

Arequipa. Las lluvias registradas en las provincias de Islay, Camaná y Caravelí en los últimos días persistirán hasta el lunes 15 de octubre, según las proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Mientras tanto, en la sierra las nevadas y lluvias ligeras persistirán.

Las precipitaciones causaron un huaico en la carretera Panamericana Sur el último viernes, en el sector de Chaparra (Caravelí). Personal de Provías se hizo cargo de despejar la carretera la madrugada de ayer.

Algunas viviendas precarias sufrieron filtraciones por los techos. La municipalidad de Caravelí repartió plásticos para que cubran las casas y evitar el ingreso de agua.

El jefe regional del Senamhi, Guillermo Gutiérrez, explicó que el fenómeno ocurrió debido al incremento de los vientos en el mar. En la última semana subieron de 10 a 35 kilómetros por hora, incrementando la humedad en la atmósfera.

La intensidad de las precipitaciones no es normal, pero no se le puede atribuir a la presencia del fenómeno de El Niño. Gutiérrez indicó que la causa de este mal temporal sería el calentamiento global. La temperatura no disminuirá en la ciudad ni en las zonas altas.