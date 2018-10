Periodista agredido reveló que Esther Saavedra no habría terminado la primaria [VIDEO]

Horas antes fuimos testigos de la brutal agresión contra un periodista en Tarapoto cuando se encontró en el Poder Judicial de la ciudad con la congresista fujimorista Esther Saavedra Vela. Ahora, Edgard Alarcón Zavaleta cuenta su verdad y revela detalles del día en que la parlamentaria desató toda su furia contra él.

De acuerdo a su testimonio, él asistió hasta la sede judicial por una querella que la congresista le abrió por haber difundido una información respecto al nivel des estudios alcanzado por Saavedra. Y es que se sabe que la parlamentaria de Fuerza Popular es investigada por el Ministerio Público por presuntamente haber alterado su hoja de vida en este punto.

Tras el término de la audiencia ambas partes procedieron a retirarse, pero el hombre de prensa fue abordado por la capitana de Seguridad del estado, identificada con el apellido López Bardales, y el técnico de la PNP Rodríguez con el fin de detenerlo, no obstante, no le explicaron el motivo.

Fue cuando el comunicador social sacó su teléfono celular para grabar el aparente abuso de autoridad pero el policía se lo quitó a la fuerza. Y es que a pesar que personal del Poder Judicial afirmaron que no había una orden para detener al hombre de prensa, los efectivos seguían impidiéndole el libre paso.

Momentos después, tal como se puede observar en el video, el hombre fue alcanzado por manotazos de la propia Esther Saavedra y posteriormente jaloneado por los efectivos a lo largo de las escaleras de hasta tres pisos. Debido al violento incidente, Saavedra Zavaleta afirma que tiene el cuerpo adolorido y con moretones en algunas zonas.

“Yo en todo momento guardé respeto hacia las autoridades, por la congresista. Cuando me dijeron que me iban a detener, naturalmente les pedí el motivo y no me explicaron. Tanto es así que en la comisaría me tuvieron cuatro horas, llegó la fiscal, llegó el jueza, pero ningún policía pudo explicar la razón de mi detención. Es más, la jueza dejó constancia que era arbitraria”, contó el agraviado a Latina.

Y es que al actuar de los agentes del orden se habría debido a una orden de la propia congresista Saavedra por lo que el caso de ya se encuentra en la Inspectoría de la Policía Nacional.

Finalmente, el periodista indicó que el hostigamiento contra él se debería a la investigación periodística que reveló que la fujimorista no culminó el grado de instrucción primario.

“Ella cree que la estamos acosando, sin embargo, nosotros solo hemos hecho seguimiento a la noticia y hemos revelado con documentos que la congresista no figura en las actas del cuarto grado de primaria del colegio donde ella asegura haber estudiado. Ella no ha respondido sobre esto, tanto es así que el Ministerio Público la está investigando”, agregó.

Asimismo, contó que la parlamentaria por Fuerza Popular pide contra él cinco años de cárcel y medio millón de soles de reparación civil.