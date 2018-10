Tarapoto: PNP detiene a periodista por filmar a congresista de Fuerza Popular que lo agredió

"Si tu no me haces justicia, esto es una falta de respeto, yo merezco respeto", fue el ultimatum que la congresista de Fuerza Popular Esther Saavedra dio a las autoridades al ver que no hacían nada por impedir que el periodista Edgar Alarcón deje de grabarla previo al inicio de audiencia en Tarapoto.

En las imágenes, se aprecia al hombre de prensa filmar en los pasillos del Poder Judicial a la congresista quien es resguardada por personal de seguridad y al pasar por su costado le lanza un manotazo e intenta arrebatarle su celular para evitar que continúe grabándola.

A través de las redes sociales, amigos y colegas del periodista denunciaron que un grupo de policías lo arrestaron de manera arbitraria por presión de la congresista, quien es investigada por la Fiscalía por presuntamente haber mentido sobre los estudios realizados en su hoja de vida.

Posteriormente la congresista Saavedra acudió a la comisaría de Tarapoto para denunciar por agresión al periodista y pidió su detención. Alarcón Zavaleta fue llevado a Seguridad del Estado, donde permanece detenido.

Respecto a la acusación, la parlamentaria señaló meses atrás que había solicitado sus certificados de estudios para presentarlos ante la Fiscalía y JNE sin embargo hasta ahora no lo ha hecho.