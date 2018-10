Proponen ley que permita el autocultivo de cannabis

La Ley N° 30681 que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis tiene grandes controles de seguridad que la hacen restrictiva para los pacientes, además que impulsa solo la importación y no la industria local, según los colectivos que apoyan el uso del cannabis medicinal en el Perú.

Ante este problema que presenta la ley, el congresista Alberto de Belaunde planteó que el reglamento que elabora el Ejecutivo responda a las necesidades de los pacientes que requieren el producto.

En ese sentido, anunció que impulsará un proyecto de ley complementario que contemple el cultivo de cannabis. Dentro de las opciones está el cultivo asociativo o empresas controladas por el Estado.

Consideró que la ley es muy restrictiva en el tema del cultivo y establece que de eso se encargue el Estado, el mismo que no tiene experiencia en el tema, y las empresas farmacéuticas que ya manifestaron que esa producción no se encuentra en el ámbito de su especialización y no lo van a hacer. “La consecuencia será la importación, pero el problema es que con la importación la medicina tendrá altos costos”.

De Belaunde destacó que la iniciativa que presentará este año será multipartidaria e incluye a los parlamentarios Tania Pariona, Karla Schaefer, Oracio Zeballos y Guido Lombardi, quienes están interesados en contribuir en la solución del problema que afecta a miles en el Perú.

Ana Álvarez, del colectivo ‘Buscando Esperanza’, señala que este proyecto de ley significa “una luz” en su lucha para lograr la despenalización del cannabis y un real acceso a la medicina natural que beneficia a muchos pacientes.

“Estamos cansados de que el derecho a la salud sea solo para los que puedan pagar. Muchas madres han podido encontrar vida y salud con el cannabis medicinal”, señala.

‘Buscando Esperanza’ apoya el autocultivo o el cultivo asociativo de cannabis medicinal para la atención de distintas patologías. Y para evitar que se abran puertas al narcotráfico, proponen la creación de un registro de pacientes y se castigue con rigor a quienes intenten su comercialización.

APOYAN PROPUESTA

Diego Hernández, director del colectivo Perú Cultiva Conciencia, saludó el proyecto de ley del congresista De Belaunde. “Consideramos que la ley peruana de cannabis medicinal es restrictiva, es decir, la norma, en vez de facilitarle a los pacientes el acceso a la medicina, la limita más. No hay que olvidar que al existir una ley de cannabis medicinal, el Estado está reconociendo que el cannabis tiene efectos medicinales, ergo, es medicina”.❧