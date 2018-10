Con anulación de indulto a Fujimori se hizo justicia a desaparecidos del Santa

Lindberg Cruzado.Chimbote

Los familiares de los nueve pobladores que fueron asesinados y desaparecidos por el Grupo Colina en el distrito de Santa (Áncash) consideraron que la Corte Suprema hizo justicia con la disposición de anular el indulto humanitario a favor del exdictador Alberto Fujimori.

Los parientes de los victimados hace 26 años acudieron a la tumba de sus seres queridos llevándoles flores y rezar por su eterno descanso al haber encontrado justicia. “Agradezco a Dios, porque este fallo del Poder Judicial marca un hito. Es que cuando hacemos mal las cosas todo termina de igual forma, hoy las familias de las víctimas sentimos que por fin se hizo justicia. Sé que los hijos de Fujimori deben estar sufriendo, porque somos seres humanos, pero recordar que muchas veces nos tildaron de terroristas y de muchas cosas y eso nos hizo mucho daño”, sostuvo Maribel Barrientos Velásquez, hermana de Roberto y Carlos, dos desaparecidos durante esta masacre.

Refirió que la anulación de la falsa “gracia presidencial” sirva de ejemplo para que nunca más se atropelle o se viole la ley. Dijo no ser Dios para conocer si las lágrimas derramadas de la lidereza de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, son sinceras.

Por su parte el obispo de Chimbote, monseñor Ángel Francisco Simón Piorno, dijo haber recibido con sorpresa que la Corte Suprema de Justicia haya declarado fundado el pedido de no aplicación del indulto humanitario que le concedió el expresidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori.

Señaló que si bien hubo ciertas anomalías y cuestionamientos cuando se concedió el indulto humanitario, no esperaba que se pueda anular esta gracia presidencial. “Lo hemos recibido con sorpresa, pero fue el pedido de los familiares de las víctimas quienes apelaron la decisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su afán de buscar justicia. Es por eso que el Poder Judicial no ha tenido mayor remedio que anular el indulto y devolver a Fujimori a la cárcel. Me apena por él, pero son personas que claman justicia”, finalizó.