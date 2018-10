Forman largas colas en exteriores de Reniec para tramitar DNI [VIDEO]

A seis días de las Elecciones Municipales y Regionales 2018, decenas ciudadanos se han acercado a las instalaciones de la Reniec para agilizar los procesos y actualizar su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Las cámaras de Canal N, captaron a diversos ciudadanos que formaron largas colas en los exteriores de una sede del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en el Cercado de Lima para solicitar actualizar su DNI antes de los comicios del 7 de octubre.

La mayor parte de los vecinos, que se instalaron desde temprano en los exteriores de la entidad, comentaron que se acercaron para recoger su Documento Nacional de Identidad, pues ya habían hecho los procesos hace un mes.

"Yo vengo a hacer un trámite. Mi DNI está vencido, estaba trabajando y no me he fijado. He venido de madrugada a hacer mi cola, en junio venció mi documento", mencionó un vecino para las cámaras.

Cabe resaltar que la Reniec, indicó que de cara a las Elecciones 2018, emitirá una norma que habilite a las personas para que puedan sufragar con el DNI caduco, sin embargo, para futuras diligencias sí se tendrá que actualizar.