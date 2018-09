Elecciones 2018: Vive 17 años en San Borja, pero debe votar en Chiclayo [VIDEO]

Faltan muy pocos días para el 7 de octubre, fecha en la que se llevarán a cabo las Elecciones Municipales y Regionales 2018, por ello es que con meses de anticipación la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó nuevamente la opción de escoger el local de votación.

No obstante, hemos sido testigos de diversas denuncias de los electores quienes afirman que a pesar de haber hecho el proceso de cambio, el órgano electoral les asignó un mesa de sufragio totalmente diferente a las tres opciones que sugirieron.

Ahora, aparece un caso aún más extraño y grave, pues resulta que una ciudadana ha contado que su local de votación se ubica en la ciudad norteña de Chiclayo a pesar de vivir más de 17 años en el distrito de San Borja, en Lima capital.

“La ONPE me ha dicho que tengo que ir a votar a Chiclayo, Lambayeque. ‘Usted se encuentra ubicada ahí’, me dijeron. Nunca he realizado cambio de domicilio, nunca he vivido allá, ni tengo familiares”, contó la agraviada, identificada como Nérida Laván García, a RPP.

Y es que la denunciante afirma que no ha recibido ninguna solución de parte de la ONPE ni del Reniec a pesar de mostrar sus tres últimos documentos de identidad donde se puede corroborar que su domicilio siempre fue en San Borja.

“No entiendo (qué es lo que pasado), es un error grande del Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil), no me ha dicho nada, simplemente que debo ir a votar”, agregó Laván García.

La mujer espera que las organizaciones correspondientes puedan darle una salida al problema que correspondería a un grave error de ineficiencia en el sistema de asignación de la mesa de sufragio.