Ex pareja de candidato Talavera lo denuncia por agresión

Christian Talavera Apaza, candidato al municipio provincial de Arequipa, fue denunciado por su esposa Polett C. R., lo acusa de haberla agredido física y psicológicamente. Según la denuncia policial, la gresca se originó por las conversaciones que tuvo Talavera con otras mujeres a través de su celular. Al reclamarle y encararlo, fue agredida por el político, quien al final le quitó el equipo. Ambos que estaban casados por Iglesia decidieron separarse tras el incidente.

El hecho se suscitó la noche del 16 de junio. Según versa la denuncia interpuesta al día siguiente en la comisaría de Cayma, uno de los hijos de ambos fue testigo de la agresión. El caso ahora se investiga en la Fiscalía de Familia.

El detalle de la denuncia indica que Talavera entregó a uno de sus hijos un celular. Al ponerle el chip e instalar la aplicación Whatsapp,la denunciante encontró varias conversaciones de su esposo con otras mujeres y se comunicó con él para increparle. Este llegó a la casa y le pidió que le devuelva el teléfono.

La denuncia continúa explicando que Talavera "la empieza a ahorcar, tapándole la nariz e impidiéndole respirar para luego apretarle las muñecas".

El examen del médico legista ratificó la agresión. Este concluye que se hallaron lesiones ocasionadas por agente contundente y digitopresión (al presionarle las muñecas).

Acusa a su esposa

La República consultó sobre la denuncia a Talavera. El candidato trató de mantener la calma en todo momento, pero se notó su nerviosismo.

En un principio, dijo que no ocurrieron tales actos de violencia, incluso contó que ese día estuvo haciendo campaña junto a su esposa en el distrito de Mollebaya. Al ser confrontado con la denuncia policial, aceptó que sí ocurrió el forcejeo, pero que nunca golpeó a su pareja. Finalmente, indicó que ella se habría autoflagelado para inculparlo, con el fin de que no se presentara para las elecciones regionales y municipales de este año.

"Es muy celosa, no le gusta que se me acerquen mujeres. Las odia a todas. Ahora me está pidiendo S/ 5930 para la manutención de mis hijos", dijo Talavera.

La República se comunicó con Polett C., esta se ratificó en su denuncia. Manifestó que espera que el proceso fiscal siga su curso. "Por qué yo voy a ser el problema si él no me ha denunciado a mí. De ninguna manera me voy a contradecir ni retiraré la denuncia", indicó. ♣

ENFOQUE

ruth gallegos

Promotora CEM Miraflores

çASí quiere ser autoridad

El problema cuando ocurren estos casos es que existe dificultad por parte de los varones de reconocer la violencia. En nuestro país, este es un problema transversal que ocurre en todos los niveles socioeconómicos.

Es más cuestionable que la persona involucrada sea una autoridad o aspire a serlo, qué política contra la violencia podría fomentar si está denunciada por esos mismos casos.

Además, al ser un referente para la población, encontramos que no hay coherencia entre su discurso y sus acciones.