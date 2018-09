Anciano diabético fue abandonado por ‘El Aposento Alto’ por no aportar[VIDEO]

Nuevas develaciones sobre lo que pasaba la interior de la secta El Aposento Alto aparecen por intermedio de testigos que afirman haber vivido malas experiencias de la congregación religiosa. Esta vez, una pareja de adultos mayores afirma que fueron prácticamente abandonados luego que no pudieron seguir aportando con lo exigido por la cúpula sectaria.

De acuerdo a un testimonio de los afectados a Latina Noticias, ellos se adhirieron al grupo cuando hubo una campaña en el mercado de Huandoy, distrito de Los Olivos donde la esposa vendía pan. Y es que ellos indican que se unieron porque necesitaban un apoyo espiritual y esa les pareció una buena ocasión. “Necesitábamos el cariño de alguien, entonces nos aferramos a Dios y nos entregamos”, indicó la mujer.

Tiempo después el esposo de nombre Wilfredo se empleó como auxiliar en el colegio administrado por El Aposento Alto, no obstante, según la esposa, fue cambiado y relevado al puesto de seguridad como un aparente signo de discriminación cuando empezó a manifestar algunos signos de la diabetes pues “ya no producía”.

“Cuando estaba de seguridad escuchaba murmuraciones de que personas ociosas no deberían trabajar ahí, en lo personal yo lo sentí porque siempre cumplí, era el primero en llegar y el último en irme”, dijo el adulto mayor a Latina Noticias.

En tanto, la mujer indicó que ella trabajaba como obrera en la secta pero que se tuvo que retirar porque ya no podía ‘diezmar’ (entregar parte de su sueldo) pues cada vez que siempre recibía su pago de 50 soles los días domingos la hostigaban para que entregara la cuota de inmediato al punto que iban hasta la puerta de su casa a exigirle “la ofrenda”.

Y es que a la pareja se le exigía colaborar con el fin de “matar al gigante”, que era nada menos que la compra del estadio Alejandro Villanueva del club Alianza Lima. Conforme el tiempo pasaba lo exigido aumentaba, primero 40 soles, luego 70 y después hasta 100 soles.

Fue entonces cuando la hija del matrimonio les dijo a los integrantes de la secta que buscaban con insistencia a su madre que ya no la molestaran más pues “ellos solo se preocupaban por el dinero y no por la salud de mi madre”.

Ahora ellos indican que se encuentran muy mal de salud, especialmente el hombre por la diabetes que padece y esperan conseguir alguna ayuda para poder conseguir una labor que les permita cubrir sus gastos.

“Ahora lo que mi esposo necesita son pañales y no me alcanza. Él se siente mal, yo me sentí abandonada porque tanto tiempo trabajando en la iglesia con mi esposo y no hemos tenido ni siquiera alguien que nos diga ‘te amo hermano’, un abrazo o un beso desinteresado”, reveló la mujer entre lágrimas.

Para cualquier ayuda pueden comunicarse al 01-6046233.